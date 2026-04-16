МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели Читатели Daily Mail бурно отреагировали на опубликованный Минобороны России список филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе.

"Все в порядке, Джон Хили будет за этим наблюдать, но если дело дойдет до напряженной обстановки, то Кир Стармер ударит кулаком по стулу, затем сформирует комитет, а после соберет всех на саммите", — сыронизировал один комментатор.

"Соединенному королевству вообще не следует вмешиваться в дела Украины Россия имеет право на ответные меры", — высказался другой.

"Входит ли палата общин Британии в список объектов, подлежащих уничтожению?" — насмешливо поинтересовался третий.

"Вот к чему приводит слабое правительство. Нам нужен настоящий государственный деятель, а не подхалим", — резюмировали читатели.

Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии. Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы . По информации российского военного ведомства, предприятия расположены на территориях Великобритании

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.