В Британии выступили с признанием после заявления Минобороны России - РИА Новости, 16.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
21:13 16.04.2026

В Британии выступили с признанием после заявления Минобороны России

© AP Photo / Vadim Ghirda
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Британские военнослужащие. Архивное фото
  • Минобороны России опубликовало список филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников, расположенных на территории восьми стран Европы.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на опубликованный Минобороны России список филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе.
"Все в порядке, Джон Хили будет за этим наблюдать, но если дело дойдет до напряженной обстановки, то Кир Стармер ударит кулаком по стулу, затем сформирует комитет, а после соберет всех на саммите", — сыронизировал один комментатор.
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника Лютый - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Предупреждение Минобороны России вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:02
"Соединенному королевству вообще не следует вмешиваться в дела Украины. Россия имеет право на ответные меры", — высказался другой.
"Входит ли палата общин Британии в список объектов, подлежащих уничтожению?" — насмешливо поинтересовался третий.
"Вот к чему приводит слабое правительство. Нам нужен настоящий государственный деятель, а не подхалим", — резюмировали читатели.
Военнослужащий литовской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"Сносят Вильнюс". В Литве смоделировали захват Прибалтики Россией
Вчера, 19:15
Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы. По информации российского военного ведомства, предприятия расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"Идея провалилась". На Украине выступили с заявлением о Путине
Вчера, 15:33
 
