"Кто должен?" СМИ узнали о скандале в Британии из-за Украины - РИА Новости, 16.04.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 16.04.2026 (обновлено: 16:39 16.04.2026)
"Кто должен?" СМИ узнали о скандале в Британии из-за Украины

FT сообщила о спорах в Британии из-за денег на отправку военных на Украину

© AP Photo / Kin Cheung — Британский военный
Британский военный - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Британский военный. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В британском правительстве возник спор относительно финансирования плана по отправке военных на Украину.
  • Казначейство Великобритании отвергло предложение финансировать эти расходы из резервного фонда, и Министерство обороны признало, что спонсирование будет осуществляться из его собственного бюджета.
  • Дискуссия разворачивается на фоне серьезного дефицита оборонного бюджета.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В британском правительстве возник спор относительно финансирования плана по отправке военных на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве страны.
"Спор, касающийся того, кто должен финансировать вклад Великобритании в миротворческую миссию на Украине — казначейство или Министерство обороны, — стал частью более широкой дискуссии о военных расходах", — говорится в публикации.
По данным источников, британское казначейство отвергло предложение финансировать эти расходы из резервного фонда на случай непредвиденных обстоятельств, несмотря на заявление министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили, сделанное в январе. Он сообщил о выделении 200 миллионов фунтов стерлингов в качестве первоначального финансирования на подготовку вооруженных сил к развертыванию в составе многонациональных сил на Украине.
"Министерство обороны признало, что финансирование будет осуществляться из собственного бюджета", — сообщается в материале.
Отмечается, что дискуссия разворачивается на фоне серьезного дефицита оборонного бюджета.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
