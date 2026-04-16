Выплату за контрактную службу в отрядах БПЛА увеличили в Смоленской области

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Единовременную выплату до 1,6 миллиона рублей увеличили гражданам, заключившим контракт с Минобороны России в Смоленской области на службу в отрядах БПЛА в период с 15 апреля по 31 декабря 2026 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Таким образом, в первый год контракта годовое денежное довольствие при выполнении задач в зоне СВО составит от 4 миллионов рублей: единовременная выплата 1,6 миллиона рублей и ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей.

"Также предусматриваются дополнительные выплаты. Для военнослужащих и их семей действуют все меры поддержки, установленные в регионе для участников СВО. После заключения контракта бойцы проходят курс обучения. Срок контракта – один год с возможностью продления. Служба по контракту может быть альтернативой срочной службе", — написал Анохин в мессенджере Мах.