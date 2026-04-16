Медведев рассказал о ситуации в сфере российских БПЛА
18:28 16.04.2026
Медведев рассказал о ситуации в сфере российских БПЛА

Медведев: СВО вывела Россию с задворок в сфере БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа расчета БПЛА ZALA Z-16
Боевая работа расчета БПЛА ZALA Z-16 - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Боевая работа расчета БПЛА ZALA Z-16. Архивное фото
  • Дмитрий Медведев заявил, что Россия была на задворках в сфере беспилотников.
  • Сейчас, по его словам, ситуация изменилась, и создаются принципиально новые отрасли благодаря конверсии, связанной с текущими событиями.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия была на задворках в сфере беспилотников, сейчас на фоне СВО ситуация изменилась, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг провел заседание экспертного совета по формированию народной программы партии.
"Мягко говоря, мы были на задворках, значит, технологических решений в сфере беспилотных летательных аппаратов… А сейчас совершенно иная ситуация. Это пример того, как вот такого рода конверсия в силу, понятно, драматических событий, которые переживает наша страна, но тем не менее создает принципиально новую отрасль", - сказал Медведев.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Опыт СВО открыл новые возможности в сфере беспилотников, заявил Медведев
12 марта, 08:16
 
