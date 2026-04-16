Украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер в российских водах

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинские дроны атаковали нефтяной танкер у берегов Краснодарского края, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В территориальных водах России подвергся атаке <...> нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерия. Его капитан — гражданин Турецкой Республики —получил ранения, он госпитализирован", — заявила она.

По данным ведомства, в ночь на четверг беспилотники ВСУ совершили массированный налет на населенные пункты региона. Силовики осмотрели места падения обломков и назначили взрывотехническую судебную экспертизу. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Наибольший удар пришелся по Туапсе: погибли два человека, включая 14-летнею девочку. Еще семеро получили травмы. Фрагменты БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. В округе ввели режим ЧС.