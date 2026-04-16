13:41 16.04.2026 (обновлено: 14:53 16.04.2026)
Украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер в российских водах

Нефтяной танкер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтяной танкер под флагом Либерии подвергся атаке украинских БПЛА в российских территориальных водах, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
  • Капитан судна — гражданин Турции — получил ранения, его госпитализировали.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинские дроны атаковали нефтяной танкер у берегов Краснодарского края, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В территориальных водах России подвергся атаке <...> нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерия. Его капитан — гражданин Турецкой Республики —получил ранения, он госпитализирован", — заявила она.
По данным ведомства, в ночь на четверг беспилотники ВСУ совершили массированный налет на населенные пункты региона. Силовики осмотрели места падения обломков и назначили взрывотехническую судебную экспертизу. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Наибольший удар пришелся по Туапсе: погибли два человека, включая 14-летнею девочку. Еще семеро получили травмы. Фрагменты БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. В округе ввели режим ЧС.
В Новороссийске обломки дрона упали на гражданское судно, пострадал один человек.
РоссияЛиберияТурцияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияВооруженные силы УкраиныКраснодарский крайТуапсе
 
 
