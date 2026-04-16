При атаке БПЛА в Туапсе повреждены шесть домов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пять частных и один многоквартирный дом повреждены при атаке БПЛА в кубанском Туапсе, власти разворачивают пункт временного размещения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Этой ночью регион в очередной раз подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. В Туапсе в результате падения обломков повреждено пять частных и один многоквартирный жилой дом", - написал Кондратьев в канале на платформе Max

Губернатор отметил, что администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.