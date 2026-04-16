При атаке БПЛА в Туапсе повреждены шесть домов - РИА Новости, 16.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
05:09 16.04.2026
При атаке БПЛА в Туапсе повреждены шесть домов

При атаке БПЛА в Туапсе повреждены пять частных и один многоквартирный дом

Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пять частных и один многоквартирный дом повреждены при атаке БПЛА в кубанском Туапсе, власти разворачивают пункт временного размещения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Этой ночью регион в очередной раз подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. В Туапсе в результате падения обломков повреждено пять частных и один многоквартирный жилой дом", - написал Кондратьев в канале на платформе Max.
Губернатор отметил, что администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей. Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.
Кроме того, в сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае – повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
При атаке БПЛА в Туапсе погибли два ребенка
