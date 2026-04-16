Специальная военная операция на Украине
 
05:00 16.04.2026 (обновлено: 10:33 16.04.2026)
При атаке БПЛА в Туапсе погибли два ребенка

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Двое детей погибли после массированной атаки дронов на Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — пяти и 14 лет", — написал он на платформе MAX.
По предварительным данным, двое взрослых получили ранения, им оказывают медпомощь.
Повреждены пять частных и один многоквартирный дом, а также контактная сеть на ж/д станции Туапсе, ведутся ремонтные работы, уточнил Кондратьев.
Также многочисленные обломки БПЛА упали на территории предприятий у морского порта и в сочинском поселке Лоо, никто не пострадал, добавил он.
