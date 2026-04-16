В МИД Ирана предупредили о последствиях блокады Ормузского пролива США - РИА Новости, 16.04.2026
02:56 16.04.2026 (обновлено: 09:34 16.04.2026)
В МИД Ирана предупредили о последствиях блокады Ормузского пролива США

МИД Ирана: блокада Ормузского пролива может привести к срыву перемирия с США

© AP PhotoГрузовые суда следуют по Арабскому заливу в направлении Ормузского пролива
Грузовые суда следуют по Арабскому заливу в направлении Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© AP Photo
Грузовые суда следуют по Арабскому заливу в направлении Ормузского пролива. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 апр — РИА Новости. Американская блокада Ормузского пролива может привести к срыву перемирия между Тегераном и Вашингтоном, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Это провокационный шаг, незаконный с точки зрения международного права, и он может обернуться срывом режима прекращения огня. В таком случае наши Вооруженные силы готовы предпринять необходимые действия", — подчеркнул он.
В минувшие выходные представители Ирана и США провели первый раунд переговоров в Исламабаде. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Как утверждают в Вашингтоне, речь идет в том числе об обогащенном уране: американцы настаивают на изъятии этих материалов у исламской республики. По данным Reuters, страны также обсуждали репарации, санкции и судьбу Ормузского пролива.
Вскоре после встречи Соединенные Штаты приступили к блокаде этого морского прохода. Президент Дональд Трамп пообещал, что военные будут останавливать все суда, идущие из и в порты ИРИ. Тем не менее, как пишут СМИ, несколько кораблей уже преодолели пролив, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.
