В эту игру нельзя долго играть вдвоем: Штаты не удержат блокаду Ормуза

Ситуация вокруг блокады Ормузского пролива продолжает запутываться. Вчера Дональд Трамп заявил, что "окончательно открывает" его, подчеркнув, что он делает это для Китая и для всего мира. Это только подтверждает, что двойная блокада Ормузского пролива на самом деле является мифом: Иран блокирует его лишь частично (пропуская тех, кого хочет), а США блокируют (якобы) все движение, связанное с Ираном. Вашингтон заявил, что заблокировал ИРИ: теперь никакие суда, вышедшие из иранских портов или направляющиеся в них, не смогут пересечь Ормуз. Тотальная блокада (она касается не только нефтегаза, но и любых грузов), как правило, служит поводом или прелюдией к войне. По крайней мере, так почти всегда было в мировой истории. Но Белый дом и тут идет своим путем, вводя блокаду после войны — ну или в паузе между двумя ее актами. Не сумев принудить Иран к капитуляции военным путем, он хочет поставить его на колени экономически — лишив возможности продавать нефть, а также ограничив поступление валюты, продовольствия и прочего. И тогда Иран непременно сдастся — по расчетам вашингтонских стратегов.

Расчет странный. Иран только что пережил масштабнейшие бомбардировки и гибель высшего руководства, он настроен на долгое противостояние с США. Голод в стране не начнется — поставки той же пшеницы идут из России (и могут быть увеличены), а необходимые для животноводства соевые бобы можно при необходимости ввозить по суше. Да, инфляция будет бить рекорды — и экономике, и иранцам будет очень тяжело, но они выдержат. И это притом что последствия блокады начнут сказываться не сразу — для серьезного эффекта необходимо держать ее несколько месяцев. Проблема Трампа в том, что этого времени у него просто нет.

Несколько месяцев блокады Ирана вызовут кризис не только иранской экономики, но и мировой. Закрыть Ормуз только для Тегерана не получится — иранцы в ответ сохранят свои ограничения на проход танкеров через пролив. В результате Ормуз толком не заработает — дефицит нефти и газа на мировом рынке сохранится, что приведет сначала к дальнейшему росту цен на них, а потом, как следствие, к сокращению потребления и спаду мировой экономики, включая и сами США. Этого желает Трамп?

Конечно, нет — он вообще не хочет никакой блокады. Блокада — это очередной блеф, демонстрация своей решимости играть вдолгую. Но это так не работает: во-первых, потому, что иранцы готовы "пересидеть" Белый дом, а во-вторых, потому, что они практически уверены в том, что Америка уже нацелилась на выход из того тупика, в который сама себя и загнала. То, что переговоры в Исламабаде не закончились соглашением, не должно сбивать с толку — перемирие все еще действует (до понедельника) и "что-то может произойти в ближайшие два дня". Так заявил сам Трамп — после того, как пошли утечки о том, что новый раунд переговоров может состояться уже сегодня. Вице-президент Вэнс сказал, что Штаты могут сворачивать военную операцию, потому что достигли своих целей и теперь просто ждут, когда Иран согласится передать Америке все свои запасы обогащенного урана и открыть Ормуз. Но ведь это опять все та же сказка про белого бычка — за долгие годы можно было понять, что Иран не отдаст уран. Тем более после того, как Трамп убил аятоллу Хаменеи — человека, запретившего создавать ядерную бомбу, причем убил за то, что тот якобы собирался ее создать. Дело ведь не в уране и не в проливе? А в чем тогда суть?

В том, чтобы дать США возможность выйти из начатой ими же войны — для этого Трампу нужно объявить, что Штаты победили, потому что Иран согласился остановить свою ядерную программу. Раньше Вашингтон требовал ее полного демонтажа, но теперь согласен на 20-летнюю приостановку. Иранцы готовы согласиться на пять лет, но этого американцам мало, потому что даже самый наивный человек тогда начнет сомневаться в победе Америки. Тупик? Конечно, но если стороны не хотят дальше воевать, то выход из него легко найти.

Иранцы в принципе не желали войны — на них напали под лживым предлогом. Не хотели они и делать бомбу (а вот теперь, со временем, придется — им не оставили выбора). Так что в соглашении со Штатами иранцы могут прописать отказ от ядерного оружия (и даже согласиться разбавить имеющийся у них уран) — они и так всегда это декларировали. А что будет в реальности через пять-десять лет — так это совсем другая история и другая администрация в Вашингтоне. Нынешней нужен аргумент для выхода из авантюры — и Трамп будет упирать на то, что "Иран отказался от бомбы", и закроет глаза на то, что никакой передачи урана США не произошло. Альтернативы у Белого дома все равно нет: возобновления боевых действий он не хочет, а длительную блокаду Ирана он сам не удержит.