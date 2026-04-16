Около 1,6 тыс буферов безопасности заменят на дорогах Москвы

"Специалисты комплекса городского хозяйства постоянно проводят мероприятия, связанные с обеспечением безопасного движения на столичных дорогах и магистралях. В этом году планируем заменить почти 1,6 тысячи буферов безопасности. Эти специализированные барьеры устанавливаются на участках улично-дорожной сети в местах повышенной опасности – на мостах, поворотах, съездах и выездах. Они помогают водителю ориентироваться на дороге и позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП", – рассказал Бирюков.