Над российскими регионами сбили 19 дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за три часа сбили 19 украинских беспилотников.
- Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Силы ПВО за три часа уничтожили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"Шестнадцатого апреля в период с 17.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 08.00 мск до 17.00 мск в четверг дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 48 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской областями и акваторией Черного моря.
22 июня 2022, 17:18