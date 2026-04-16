ПВО ночью уничтожила 207 украинских беспилотников

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 207 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в четверг.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
