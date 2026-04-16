Снайперы-морпехи уничтожили около тысячи беспилотников ВСУ за семь месяцев
Специальная военная операция на Украине
03:51 16.04.2026
Снайперы-морпехи уничтожили около тысячи беспилотников ВСУ за семь месяцев

РИА Новости: снайперы уничтожили около тысячи БПЛА ВСУ за семь месяцев

Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Снайперская рота уничтожила около тысячи единиц беспилотников ВСУ с сентября 2025 года на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир роты соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Буря".
По словам командира снайперской роты 61-й гвардейской бригады морской пехоты, речь идёт только о подтверждённых результатах.
"С момента захода на новое направление нами уничтожено: 10 тяжёлых дронов типа "Баба-яга", один разведывательный БПЛА самолётного типа, 14 ударных крыльев, 919 FPV-дронов и 14 разведывательных дронов Mavic", — рассказал он.
Военнослужащий отметил, что фактические показатели могут быть выше.
"Мы учитываем только подтверждённые цели — когда есть видеозапись или обнаружено место падения. Бывают случаи, когда дрон сбит, но подтвердить это невозможно, и тогда он не идёт в зачёт", — пояснил "Дизель".
По его оценке, общее число уничтоженных беспилотников приближается к тысяче.
