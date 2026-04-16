Верховный суд оправдал жителя Башкирии, обвиненного в педофилии
14:29 16.04.2026
Верховный суд оправдал жителя Башкирии, обвиненного в педофилии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд оправдал жителя Башкирии Дениса Голова по делу о развратных действиях в отношении собственной дочери.
  • Поводом для разбирательства стала видеозапись, сделанная супругой: на ней было видно, как девочка забегает к отцу во время мытья.
  • Суд первой инстанции признал Голова виновным и приговорил его к 12,5 года колонии, но Верховный суд не нашёл в действиях мужчины состава преступления.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Житель Башкирии Денис Голов рассказал РИА Новости, что Верховный суд РФ оправдал его по делу о развратных действиях в отношении собственной дочери.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, сделанная супругой Голова в ванной комнате: на кадрах было видно, как дочь забегает к отцу во время мытья.
"Я говорю: "Ты что, снимала, что ли?" Она говорит: "Вот ты и попался!" Против меня возбудили уголовное дело, что я открыто демонстрирую своей дочери половые органы", — поделился Голов, который считает себя жертвой оговора со стороны уже бывшей жены.
Суд первой инстанции признал Голова виновным и приговорил его к 12,5 годам колонии. В апелляции один из судей обратил внимание, что на видео мужчина прикрывается при виде ребёнка, однако коллегия оставила приговор в силе. Верховный суд, однако, не нашел в действиях Голова состава преступления и вынес оправдательный приговор.
По утверждению Голова, поступок жены был продиктован ее желанием завладеть квартирой, которая была оформлена на его мать, а пока он находился в заключении, она поселилась в квартире, сменила замки и установила там камеры видеонаблюдения.
"У нас сейчас ещё четыре гражданских дела. В одном из них она просит отобрать у моей мамы квартиру и признать право собственности за ней", — рассказал собеседник.
Теперь мужчина намерен подать еще одно заявление против бывшей супруги. В его распоряжении есть письма от пасынка, в которых подросток жалуется на якобы жестокое обращение со стороны матери.
