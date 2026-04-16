22:58 16.04.2026 (обновлено: 00:33 17.04.2026)
Умерла ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко

© Фото : Михаил ШуваловВетеран Мария Барсученко
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко умерла на 106-м году жизни.
  • Барсученко совершила подвиг во время битвы за Москву, открыв путь легендарному бронепоезду НКВД, который успел вовремя преградить дорогу фашистам, рвавшимся к Дмитрову.
  • Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов выразил соболезнования родным и близким Марии Барсученко.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ушла из жизни на 106-м году ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко, совершившая подвиг во время битвы за Москву, сообщил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.
"На 106-м году ушла из жизни наша Маша — Мария Тимофеевна Барсученко…", — написал Шувалов в канале на платформе Мах.
Он рассказа, что в 1941 году в разгар битвы за Москву 20-летняя стрелочница Барсученко совершила подвиг, изменивший ход сражения.
"Она открыла путь легендарному бронепоезду НКВД. Тот успел вовремя преградить дорогу фашистским танкам, рвавшимся через канал к Дмитрову", - написал Шувалов.
Глава Дмитрова выразил соболезнования родным, близким и всем, кто знал Барсученко, отметив, что вся её жизнь — пример несгибаемой воли, мужества и безграничной любви к Родине.
 
