Рейтинг@Mail.ru
Трамп провел разговор с президентом Ливана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 16.04.2026 (обновлено: 17:48 16.04.2026)
Трамп провел разговор с президентом Ливана

© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп провёл разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном.
  • Ранее президент Ливана Аун отказался проводить переговоры с премьер-министром Израиля Нетаньяху по поводу возможного прекращения огня.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на ливанского чиновника.
"Президент Трамп поговорил с президентом Ливана Ауном", - написал он в социальной сети X.
Ранее в четверг телеканал CNN со ссылкой на неназванного ливанского чиновника сообщал, что Аун отказался проводить переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху по поводу возможного прекращения огня между Израилем и Ливаном несмотря на то, что Трамп ранее анонсировал переговоры обоих лидеров на этой неделе.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана и наносит удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.
В миреЛиванИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала