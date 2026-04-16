МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на ливанского чиновника.
Ранее в четверг телеканал CNN со ссылкой на неназванного ливанского чиновника сообщал, что Аун отказался проводить переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху по поводу возможного прекращения огня между Израилем и Ливаном несмотря на то, что Трамп ранее анонсировал переговоры обоих лидеров на этой неделе.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана и наносит удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.