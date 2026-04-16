При атаке дронов ВСУ на Шебекинский округ пострадали четыре человека

БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили различные ранения в результате атак дронов ВСУ на Шебекинский округ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он добавил, что у одной женщины минно-взрывная травма, касательные ранения грудной клетки и руки, а также слепое осколочное ранение ноги. У ещё двух женщин баротравмы и минно-взрывные травмы.
"В селе Новая Таволжанка от атаки дрона ранена мирная жительница. В Шебекинской ЦРБ ей диагностировали минно-взрывную травму, слепое осколочное непроникающее ранение грудной клетки и ссадину плеча", - уточнил глава области.
