При атаке дронов ВСУ на Шебекинский округ пострадали четыре человека
17:24 16.04.2026 (обновлено: 17:36 16.04.2026)
При атаке дронов ВСУ на Шебекинский округ пострадали четыре человека

Гладков: 4 мирных жителя получили ранения при атаке дронов на Шебекинский округ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские беспилотники атаковали Шебекинский округ Белгородской области.
  • В результате атаки пострадали четыре мирных жителя.
  • Они получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и баротравмы.
БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили различные ранения в результате атак дронов ВСУ на Шебекинский округ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Шебекинский округ атакован беспилотниками ВСУ. Четыре мирных жителя получили различные ранения. В городе Шебекино беспилотник ударил по административному зданию. Ранены трое сотрудников", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что у одной женщины минно-взрывная травма, касательные ранения грудной клетки и руки, а также слепое осколочное ранение ноги. У ещё двух женщин баротравмы и минно-взрывные травмы.
"В селе Новая Таволжанка от атаки дрона ранена мирная жительница. В Шебекинской ЦРБ ей диагностировали минно-взрывную травму, слепое осколочное непроникающее ранение грудной клетки и ссадину плеча", - уточнил глава области.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияШебекиноВячеслав Гладков
 
 
