В Туапсе после атаки БПЛА отменили занятия в школах

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Занятия в школах и других образовательных учреждениях отменили в Туапсе после атаки беспилотников, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали.

"В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях", - написал Бойко в Telegram-канале