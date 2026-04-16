В Туапсе после атаки БПЛА отменили занятия в школах

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Занятия в школах и других образовательных учреждениях отменили в Туапсе после атаки беспилотников, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали.
"В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях", - написал Бойко в Telegram-канале.
Он отметил, что в детских садах города организованы дежурные группы.