Дизайнера интерьеров арестовали в Москве за финансирование терроризма - РИА Новости, 16.04.2026
07:00 16.04.2026
Дизайнера интерьеров арестовали в Москве за финансирование терроризма

Наручники висят на дверной ручке
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Московский суд отправил в СИЗО дизайнера интерьеров для самолётов по обвинению в финансировании терроризма, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что, как установило следствие, работающая дизайнером в компании по разработке интерьеров для гражданской и специальной авиации Светлана Власова через электронный кошелек перевела средства террористической организации. По словам собеседника РИА Новости, знакомого с ходом дела, речь идет об организации с Украины. В отношении Власовой было возбуждено уголовное дело по статье УК о финансировании терроризма, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
"При допросе она признала факты перевода ею денежных средств", - следует из материалов.
Суд в Москве отправил фигурантку в СИЗО, её защита просила изменить меру пресечения на более мягкую, но получила отказ. В материалах подчеркивается, что по делу будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, Росфинмониторинг России в свою очередь проведет усиленное финансовое расследование.
ПроисшествияМоскваУкраинаРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
