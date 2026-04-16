Экс-сенатор Арашуков потребовал у колонии деньги за невыдачу продуктов - РИА Новости, 16.04.2026
11:28 16.04.2026
Экс-сенатор Арашуков потребовал у колонии деньги за невыдачу продуктов

РИА Новости: Арашуков требует от колонии 100 тысяч рублей за невыдачу продуктов

  • Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, через суд потребовал от администрации колонии "Чёрный дельфин" деньги за невыдачу заказанных продуктов.
  • Арашуков требует компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и сумму уплаченной госпошлины в размере 3 тысяч рублей.
УФА, 16 апр – РИА Новости. Пожизненно осужденный за организацию убийств экс-сенатор Рауф Арашуков через суд требует у администрации колонии "Черный дельфин" сто тысяч рублей за невыдачу продуктов, которые он заказал, следует из документов суда в распоряжении у РИА Новости.
"Арашуков 2 марта подал в администрацию колонии №6 заявление о приобретении продуктов питания (всего 18 позиций) на сумму 14 тысяч рублей. На следующий день в колонию был завоз продуктов питания, однако 4 марта ему принесли продуктов всего на сумму 4172 рубля, к тому же принесли продукты, которые Арашуков не заказывал", - следует из иска, принятого Соль-Илецким судом Оренбургской области.
Осужденный считает, что нарушены его права.
Согласно документам суда, он требует у администрации колонии компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также сумму уплаченной госпошлины в размере 3 тысяч рублей.
Судебное заседание назначено на 23 апреля.
Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил Арашукова к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику УФСИН региона 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии.
