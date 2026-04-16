Как сложились судьбы актрис фильма "Пираты XX века"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Пираты XX века" — картина, которая осталась в памяти многих зрителей. Динамичный сюжет, морские приключения, погони — зрители, затаив дыхание, смотрели за молниеносно развивающимся сюжетом.

Однако успех фильма был бы немыслим без женских персонажей.

"Островитянка Маа" уехала в США

Одной из самых ярких актрис в "Пиратах XX века" стала Дилором Камбарова. Она сыграла островитянку Маа, и зрители тут же влюбились в ее экзотическую красоту, легкость и естественность. Ее появление на экране запомнилось надолго.

Дилором попала в кино совсем юной — в 14 лет. После школы Камбарова твердо решила стать актрисой. Поступила в Ташкентский театрально-художественный институт, затем переехала в Москву и продолжила обучение во ВГИКе.

К моменту съемок в "Пиратах XX века" ей было всего 22 года, хотя за плечами уже было 15 фильмов. Но именно роль Маа сделала ее по-настоящему знаменитой. После выхода картины Дилором сыграла несколько главных ролей в других крупных фильмах, но Маа так и осталась ее визитной карточкой.

© Киностудия им. М. Горького (1979) Кадр из фильма "Пираты ХХ века"

Камбарова продолжала сниматься вплоть до начала 1990-х. Но с наступлением кризиса новые роли исчезли. В поисках новых возможностей Дилором попробовала себя в модельном бизнесе, а затем приняла трудное решение — уехать с дочерью в США.

Сегодня Дилором 68 лет, она по-прежнему живет в Америке.

"Буфетчица Маша" скрывала боль от коллег

Роль буфетчицы Маши в "Пиратах XX века" исполнила 25-летняя выпускница Щепкинского училища Наталья Хорохорина. Именно этот фильм принес ей первую настоящую популярность и одновременно разрушил личную жизнь.

Еще во время учебы Наталья вышла замуж за однокурсника Виктора Корешкова. К моменту съемок в "Пиратах" они прожили вместе три года. Как только молодая красавица появилась на площадке, ее тут же окружили мужчины. Но Хорохорина оставалась холодна к ухаживаниям.

Однако ее мучили нехорошие предчувствия. В один день, когда муж вернулся домой с работы, то с порога заявил: у него начались отношения с коллегой по театру Натальей Гундаревой. И он хочет развестись.

© Киностудия им. М. Горького (1979), РИА Новости Екатерина Чеснокова Наталья Хорохорина

Вернувшись на съемки, Наталья изо всех сил скрывала боль от коллег. Переживания были такими сильными, что она потеряла аппетит и сильно похудела. Но актриса свято помнила наставление своего педагога: "Все домашние дела и переживания должны оставаться за порогом театра".

После выхода "Пиратов" на Хорохорину обрушилась невероятная популярность. Режиссеры наперебой предлагали роли — в 1980-е она снималась очень много. Сегодня в фильмографии 66-летней актрисы более 120 работ.

"Библиотекарь Айна" ушла из кино ради науки

Роль судового библиотекаря Айны — возлюбленной героя Николая Еременко, исполнила 25-летняя латвийская актриса Майя Эглите. Она родилась и выросла в Риге. К моменту съемок в "Пиратах XX века" девушка уже окончила театральный факультет Латвийской государственной консерватории и выступала на сцене Государственного театра юного зрителя.

На момент съемок актриса была замужем за актером того же ТЮЗа Энрико Авотсом. И по иронии судьбы ее постигла та же участь, что и Наталью Хорохорину. Прямо во время работы над фильмом Майя узнала об измене мужа. Брак распался. Больше замуж она не выходила.

Актерская карьера Эглите оказалась недолгой, всего 13 лет. Последнюю роль она сыграла в 1986 году. После этого ушла из театра и кардинально сменила профессию.