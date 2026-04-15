"Это факт". Зеленский набросился на Трампа из-за России - РИА Новости, 15.04.2026
15:24 15.04.2026 (обновлено: 16:02 15.04.2026)
"Это факт". Зеленский набросился на Трампа из-за России

Зеленский пожаловался на позитивные сигналы Трампа в адрес России

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп публично выражает больше симпатий к Москве, чем к Киеву, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.
"Его (президента США Дональда Трампа — Прим. ред.) сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт", — сказал он.
Глава киевского режима посетовал, что изначально Трамп обещал "занимать нейтральную позицию" по вопросу урегулирования на Украине.
Президент Соединенных Штатов неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые российским лидером Владимиром Путиным и Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз своей национальной безопасности.
