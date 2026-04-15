СМИ: Зеленский предложил Трампу неожиданный план по Ирану
14:59 15.04.2026
СМИ: Зеленский предложил Трампу неожиданный план по Ирану

Die Welt: Зеленский предложил США помощь с разблокировкой Ормузского пролива

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет помочь Вашингтону с открытием Ормузского пролива, пишет Die Welt.
"Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть", — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что сами США пока не просили Украину как-либо участвовать в разблокировке пролива.
Соединенные Штаты объявили о морской блокаде пролива после первого раунда переговоров с ИРИ в минувшие выходные. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Как утверждают в Вашингтоне, речь идет в том числе об обогащенном уране: Вашингтон настаивает на изъятии этих материалов у исламской республики.
Блокада вступила в силу в понедельник, в 17:00 мск. Президент Дональд Трамп предупредил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать корабли, заплатившие Ирану за проход.
