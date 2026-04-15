10:50 15.04.2026 (обновлено: 10:51 15.04.2026)
Зеленский заявил о дефиците ракет к системам ПВО Patriot

БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что "хуже некуда".
"Если война (на Ближнем Востоке - ред.) продлится дольше, для Украины будет меньше оружия... У нас сейчас такой дефицит, что хуже некуда", - заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF, говоря о ракетах к системам Patriot.
Зеленский также отметил, что США уделяют Украине все меньше внимания в свете конфликта с Ираном.
Зеленский 3 марта заявлял, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого он пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
