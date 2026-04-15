Бойцы "Запада" улучшили положение в зоне СВО

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Березовка, Моначиновка, Паламаревка, Пристен, Староверовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18