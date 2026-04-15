Экс-полковник Захарченко через суд добивается контракта для участия в СВО

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко через суд добивается заключения с ним контракта для участия в специальной военной операции, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Середа.
"Мероприятия по отбору на военную службу в его отношении не проводятся, его личное дело никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания. Он состоит в списках желающих на заключение контракта и добивается отправки на СВО, мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне, подали иск, в котором оспариваем бездействие", - рассказал собеседник агентства.
Захарченко, по словам адвоката, придерживается патриотической позиции, желает принять участие в специальной военной операции "даже рядовым", несмотря на воинское звание офицера после прохождения в прошлом военной кафедры.
Беседа по иску Захарченко к министерству обороны РФ пройдет в московском суде 27 апреля, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Еще в 2024 году стало известно, что бывший полковник хочет заключить из колонии контракт на военную службу. Захарченко даже обратился с письмом к президенту России, в котором указал, что "желает быть полезным Родине, максимально применить свой опыт и знания на благо государства".
В мае 2022 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима за взятки на 1,4 миллиарда рублей.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти девять миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
