Экс-полковник Захарченко через суд добивается контракта для участия в СВО

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко через суд добивается заключения с ним контракта для участия в специальной военной операции, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Середа.

"Мероприятия по отбору на военную службу в его отношении не проводятся, его личное дело никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания. Он состоит в списках желающих на заключение контракта и добивается отправки на СВО, мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне, подали иск, в котором оспариваем бездействие", - рассказал собеседник агентства.

Захарченко, по словам адвоката, придерживается патриотической позиции, желает принять участие в специальной военной операции "даже рядовым", несмотря на воинское звание офицера после прохождения в прошлом военной кафедры.

Беседа по иску Захарченко к министерству обороны РФ пройдет в московском суде 27 апреля, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.

Еще в 2024 году стало известно, что бывший полковник хочет заключить из колонии контракт на военную службу. Захарченко даже обратился с письмом к президенту России , в котором указал, что "желает быть полезным Родине, максимально применить свой опыт и знания на благо государства".

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима за взятки на 1,4 миллиарда рублей.