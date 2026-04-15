Установлен точный участок повреждения ЛЭП "Днепропетровская", питающей ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Установлен точный участок повреждения основной внешней линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, он находится в акватории Днепра, ремонт усложнен рядом причин, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Точный участок повреждения линии "Днепровская" установлен - он находится в акватории Днепра, что серьезно осложняет проведение ремонтно-восстановительных работ как с технической точки зрения, так и из‑за сохраняющейся военной обстановки вокруг", - сказала Яшина агентству.
Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. Сейчас собственные нужды ЗАЭС запитаны за счет резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1".