Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 15.04.2026 (обновлено: 16:19 15.04.2026)
Установлен точный участок повреждения ЛЭП "Днепропетровская", питающей ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Установлен точный участок повреждения основной внешней линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, он находится в акватории Днепра, ремонт усложнен рядом причин, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Точный участок повреждения линии "Днепровская" установлен - он находится в акватории Днепра, что серьезно осложняет проведение ремонтно-восстановительных работ как с технической точки зрения, так и из‑за сохраняющейся военной обстановки вокруг", - сказала Яшина агентству.
Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. Сейчас собственные нужды ЗАЭС запитаны за счет резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЗапорожская областьДнепр (река)ЭнергодарЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала