Обесточивание Энергодара не повлияло на безопасность ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Обесточивание города-спутника Запорожской АЭС Энергодара из-за ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона не повлияло на безопасность атомной станции, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Обесточивание Энергодара, хотя и создаёт значительные бытовые неудобства для персонала и жителей города, на безопасность самой станции не влияет", - сказала Яшина агентству.