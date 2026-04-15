Обесточивание Энергодара не повлияло на безопасность ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Обесточивание города-спутника Запорожской АЭС Энергодара из-за ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона не повлияло на безопасность атомной станции, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Обесточивание Энергодара, хотя и создаёт значительные бытовые неудобства для персонала и жителей города, на безопасность самой станции не влияет", - сказала Яшина агентству.
Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что удары ВСУ минувшей ночью по энергетической инфраструктуре привели к полному обесточиванию региона, в том числе города-спутника атомной станции Энергодара
14 апреля, 16:15