Соцфонд оценил рост выплат по маткапиталу

14:06 15.04.2026 (обновлено: 14:09 15.04.2026)
Соцфонд: выплаты по маткапиталу с начала 2026 года выросли на 39,4 млрд рублей

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выплаты по материнскому капиталу в России выросли с начала года на 39,4 миллиарда рублей, наибольший прирост расходов обеспечили заявления семей на покупку жилья, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ РИА Новости.
"Выплаты по материнскому капиталу выросли с начала года на 39,4 миллиарда рублей. Наибольший прирост расходов по программе обеспечили распоряжения семей на покупку жилья", - сказано в сообщении.
Уточняется, что за первый квартал фонд перечислил на это направление почти 100 миллиардов рублей. Соответствующая сумма на 34,3 миллиарда (52,6%) превысила показатель аналогичного периода прошлого года. Всего средства были предоставлены по 153 тысячам заявлений семей.
Согласно данным пресс-службы, из общей суммы, использованной родителями на улучшение условий жилья, более 82 миллиардов перечислено для оплаты ипотеки и займов. Остальные средства, составившие почти 17 миллиардов, семьи израсходовали на прямую покупку жилья без привлечения кредита, деньги также вкладывались в реконструкцию и строительство дома либо компенсацию соответствующих расходов.
Вторым по объему перечислений направлением программы стали ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. Всего Социальный фонд перечислил ежемесячную выплату более чем по 438 тысячам заявок родителей, которым в общей сложности было направлено 15,7 миллиарда рублей. В прошлом году соответствующая сумма выплат за первый квартал составляла 13,2 миллиарда рублей.
