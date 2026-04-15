Венгерский эксперт обвинил Украину во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 15.04.2026
13:06 15.04.2026 (обновлено: 15:04 15.04.2026)
Флаг Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украинское вмешательство в парламентские выборы в Венгрии имело место, считает венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
"Мы заметили украинское вмешательство ", - сказал он по видеосвязи в ходе дискуссии "Выборы в Венгрии и трансформация Центральной и Восточной Европы" Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве.
Также эксперт отметил, что имело место и вмешательство западных спецслужб.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера 18 апреля.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в преддверии этих выборов не раз заявлял, что Брюссель и Киев сговорились, чтобы сменить власть в его стране. В том числе он указывал, что Киев остановил поставки нефти по трубопроводу "Дружба" с согласия Брюсселя, чтобы вызвать рост цен на топливо и недовольство населения перед выборами.
