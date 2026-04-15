Медведев прокомментировал публикацию мест производства украинских БПЛА в ЕС

20:11 15.04.2026 (обновлено: 21:49 15.04.2026)
Медведев: места производства украинских БПЛА в ЕС являются потенциальными целями

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Публикация Минобороны РФ мест производства дронов для Украины в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Согласно данным, предоставленным Минобороны России, филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
"Заявление Минобороны РФ следует понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил. Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!" — написал Медведев на английском языке в соцсети Х.
