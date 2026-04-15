Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 15.04.2026 (обновлено: 16:11 15.04.2026)
Интенсивность украинских обстрелов в районе ЗАЭС возросла

1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Интенсивность обстрелов ВСУ после пасхального перемирия в районе Запорожской АЭС вновь возросла и остается высокой, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"После пасхального перемирия интенсивность обстрелов в районе Запорожской АЭС вновь возросла и остаётся столь же высокой, как и до Пасхи", - сказала Яшина.
Владимир Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально". Однако по истечении перемирия Минобороны РФ сообщило, что зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Вооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСДнепр (река)УкраинаРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала