Интенсивность украинских обстрелов в районе ЗАЭС возросла

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Интенсивность обстрелов ВСУ после пасхального перемирия в районе Запорожской АЭС вновь возросла и остается высокой, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"После пасхального перемирия интенсивность обстрелов в районе Запорожской АЭС вновь возросла и остаётся столь же высокой, как и до Пасхи", - сказала Яшина.
Владимир Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально". Однако по истечении перемирия Минобороны РФ сообщило, что зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ.