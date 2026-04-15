ВСУ применили артиллерию по Курской области 39 раз за сутки
09:40 15.04.2026
ВСУ применили артиллерию по приграничным районам Курской области 39 раз за сутки

КУРСК, 15 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 39 раз применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 18 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 14 апреля до 07.00 15 апреля сбито 18 вражеских беспилотников различного типа. 39 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max.

Он добавил, что четыре раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак вблизи посёлка Сембаза Рыльского района повреждена крыша домовладения. В деревне Ярославка Хомутовского района повреждён фасад, выбиты окна в здании медицинского пункта, а также повреждена крыша в рядом стоящем нежилом доме", - уточнил глава региона.
По словам губернатора, погибших и пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
