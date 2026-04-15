Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при отступлении из Димитрова бросили большое количество вооружения
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 15.04.2026 (обновлено: 10:11 15.04.2026)
ВСУ при отступлении из Димитрова бросили большое количество вооружения

ВСУ при отступлении из Димитрова бросили большое количество оружия и боеприпасов

© REUTERS / NurPhoto/Dmytro SmolienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© REUTERS / NurPhoto/Dmytro Smolienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска, отступавшие из Димитрова, оставили там много оружия и боеприпасов, рассказали в пресс-службе МВД по ДНР.
"Покидая в спешке свои позиции, боевики побросали огромное количество боеприпасов и вооружения", — говорится в релизе.
При этом ВСУ использовали жилые дома как опорные пункты, позже там и нашли брошенное оружие, добавили в ведомстве.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту Владимиру Путину об освобождении Димитрова 27 декабря прошлого года. Этот город составляет единую агломерацию с соседним Красноармейском, который освободили 1 декабря. Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Специальная военная операция на УкраинеДимитровРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала