ВСУ при отступлении из Димитрова бросили большое количество вооружения

ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска, отступавшие из Димитрова, оставили там много оружия и боеприпасов, рассказали в пресс-службе МВД по ДНР.
"Покидая в спешке свои позиции, боевики побросали огромное количество боеприпасов и вооружения", — говорится в релизе.
При этом ВСУ использовали жилые дома как опорные пункты, позже там и нашли брошенное оружие, добавили в ведомстве.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту Владимиру Путину об освобождении Димитрова 27 декабря прошлого года. Этот город составляет единую агломерацию с соседним Красноармейском, который освободили 1 декабря. Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.