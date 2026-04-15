ВС России поразили топливно-энергетические объекты, использовавшиеся ВСУ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВС России за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, месту запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18