Врач рассказал о продуктах, усиливающих симптомы аллергии на пыльцу - РИА Новости, 15.04.2026
16:12 15.04.2026 (обновлено: 16:13 15.04.2026)
Врач рассказал о продуктах, усиливающих симптомы аллергии на пыльцу

Иммунолог Полякова: яблоки усиливают проявления аллергии весной

Яблоня. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Некоторые продукты могут усилить симптомы аллергии на пыльцу, предупредила аллерголог-иммунолог Наира Полякова.
"Белки пыльцы растений могут быть схожи по структуре с белками, содержащимися в ряде продуктов. Из-за этого иммунная система "ошибается", принимает их за один и тот же аллерген и запускает реакцию. В результате после употребления определенной пищи усиливаются зуд, чихание, насморк, может появляться дискомфорт в полости рта. Это называется перекрестной аллергией", - сказала Полякова "Ленте.ру".
По словам доктора, чаще всего усилить проявления аллергии весной могут косточковые фрукты, такие как яблоки, вишня, черешня, сливы, персики, а также манго и киви.
Также в период цветения она призвала аллергиков с осторожностью употреблять в пищу свеклу, редис, репу и другие свежие корнеплоды, а также арахис, сою и орехи.
