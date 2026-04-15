Врач рассказал, как правильно загорать, чтобы не получить ожоги

БИШКЕК, 15 апр - РИА Новости. Чтобы не получить солнечных ожогов, загорать нужно в утренние или вечерние часы, рассказал в беседе с РИА Новости профессор, доктор медицинских наук Киргизии Турат Касымбеков.
«
"Сгореть на курорте - это прямо традиционное развлечение для всех наших людей, для русских, мы же все отчасти по мышлению русские. И неважно, где это - в Турции, Египте или у нас, в Кыргызстане… Вот такая у нас ментальность. Но если хочется этого избежать, достаточно соблюдать простые правила - не находиться на солнце тогда, когда оно наиболее жесткое", - рассказал врач.
По его словам, самое мягкое солнце с 7 до 10 утра. Находиться под ним можно максимум до 11 часов. Вечером тоже можно загорать - после 16:00. В середине дня даже выходить на улицу без защитных средств не рекомендуется, особенно в Киргизии, где солнце очень жесткое.
«
"У тех, кто живет здесь, уже есть свои адаптационные механизмы. А те, кто приехал сюда впервые, для них наше солнце очень жесткое. Поэтому обязательно нужны, шляпы, защитный крем", - уточнил Касымбеков.
