Песков ответил на вопрос о планах по введению ответственности за VPN

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о планах по введению ответственности за использование VPN, и сейчас никаких запретов на этот счет нет.
"Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование (VPN - ред.) не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли в ближайшее время дополнительное введение ограничений по использованию VPN.
