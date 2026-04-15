ВОЗ рассмотрит законность выхода США из организации несмотря на долги

БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Исполнительный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) попросил Всемирную ассамблею здравоохранения в мае рассмотреть вопрос о законности выхода США из организации, несмотря на что у Вашингтона задолженность безе ВОЗ за 2025 и 2026 годы, сообщил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.