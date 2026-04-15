Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 15.04.2026
ВОЗ рассмотрит законность выхода США из организации несмотря на долги

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Исполнительный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) попросил Всемирную ассамблею здравоохранения в мае рассмотреть вопрос о законности выхода США из организации, несмотря на что у Вашингтона задолженность безе ВОЗ за 2025 и 2026 годы, сообщил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил в интервью РИА Новости, что ВОЗ может не признать выход США из организации состоявшимся до выполнения американской стороной всех финансовых обязательств.
"Совет принял к сведению доклад (генсека ООН - ред.) и передал вопрос на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае", - сказал он.
Всемирная ассамблея здравоохранения, в которую входят все страны-члены ВОЗ, должна будет обсудить вопрос о законности официального выхода США из организации, несмотря на задолженности страны за 2025 и 2026 годы, следует из доклада генсека ООН Антониу Гуттереша.
Соединенные Штаты сообщили о выходе из ВОЗ 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США "больше не участвуют в работе ВОЗ ". Агентство Блумберг при этом передавало, что США не выплатили долг в ВОЗ в размере около 260 миллионов долларов.
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияКирилл ЛогвиновАнтониу ГуттерешДональд ТрампВОЗООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала