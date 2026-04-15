ВОЗ рассмотрит законность выхода США из организации несмотря на долги

БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Исполнительный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) попросил Всемирную ассамблею здравоохранения в мае рассмотреть вопрос о законности выхода США из организации, несмотря на что у Вашингтона задолженность безе ВОЗ за 2025 и 2026 годы, сообщил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил в интервью РИА Новости, что ВОЗ может не признать выход США из организации состоявшимся до выполнения американской стороной всех финансовых обязательств.
"Совет принял к сведению доклад (генсека ООН - ред.) и передал вопрос на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае", - сказал он.
Всемирная ассамблея здравоохранения, в которую входят все страны-члены ВОЗ, должна будет обсудить вопрос о законности официального выхода США из организации, несмотря на задолженности страны за 2025 и 2026 годы, следует из доклада генсека ООН Антониу Гуттереша.
Соединенные Штаты сообщили о выходе из ВОЗ 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США "больше не участвуют в работе ВОЗ ". Агентство Блумберг при этом передавало, что США не выплатили долг в ВОЗ в размере около 260 миллионов долларов.
