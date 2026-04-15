Боец "Севера" рассказал об уничтожении украинских дронов в приграничье

БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки "Север" с начала апреля уничтожили около 350 беспилотников ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным "Ключ".

По его словам, украинские беспилотники ежедневно пытаются атаковать объекты гражданской инфраструктуры и мирных жителей в приграничных районах Белгородской области . Эти попытки пресекаются расчетами БПЛА ПВО, которые перехватывают и уничтожают дроны, в том числе методами подрыва и тарана с применением FPV-перехватчиков.

"С начала апреля бойцы 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" ликвидировали около 350 беспилотников противника, более 200 из которых - при помощи FPV-дронов-перехватчиков", - сообщил командир.