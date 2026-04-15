Вэнс представит США на новых переговорах с Ираном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может возглавить американскую делегацию в рамках возможного второго раунда переговоров с иранскими официальными лицами, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Во вторник президент США Дональд Трамп выразил мнение, что следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может произойти якобы в течение ближайших двух дней в Пакистане.
"Если переговоры приведут к еще одной личной встрече до истечения срока перемирия на следующей неделе, то, как ожидается, второй раунд переговоров с иранскими официальными лицами возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс", - передает телеканал.
По словам официальных лиц, обе стороны предложили остановить обогащение урана в Иране, однако не могут согласовать сроки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.