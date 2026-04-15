Вэнс представит США на новых переговорах с Ираном, пишут СМИ
02:46 15.04.2026 (обновлено: 03:43 15.04.2026)
CNN: Вэнс может возглавить делегацию США на втором раунде переговоров с Ираном

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может возглавить американскую делегацию в рамках возможного второго раунда переговоров с иранскими официальными лицами, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Во вторник президент США Дональд Трамп выразил мнение, что следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может произойти якобы в течение ближайших двух дней в Пакистане.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
США и Иран могут заключить большую сделку, заявил Вэнс
Вчера, 03:07
"Если переговоры приведут к еще одной личной встрече до истечения срока перемирия на следующей неделе, то, как ожидается, второй раунд переговоров с иранскими официальными лицами возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс", - передает телеканал.
По словам официальных лиц, обе стороны предложили остановить обогащение урана в Иране, однако не могут согласовать сроки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Грузовые суда следуют по Арабскому заливу в направлении Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Тотальная катастрофа". На Западе испугались нового шага Ирана
Вчера, 21:28
 
