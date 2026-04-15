Вэнс рассказал о курсе на прекращение финансирования Киева - РИА Новости, 15.04.2026
01:53 15.04.2026 (обновлено: 03:00 15.04.2026)
Вэнс рассказал о курсе на прекращение финансирования Киева

© AP Photo / Kevin Lamarque — Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Вашингтону не стоит спонсировать украинский конфликт, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Я говорил, что нам следует прекратить финансирование войны на Украине. И я по-прежнему так считаю", — сказал он на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии.
По словам политика, одним из успехов администрации президента Дональда Трампа стало решение о прекращении закупок и поставок вооружения для Украины со стороны Соединенных Штатов. Вэнс подчеркнул, что больше всего он гордится именно этим достижением.
В феврале глава Белого дома сообщил, что Вашингтон больше не передает Киеву вооружения за счет американских средств, а продает странам НАТО, которые затем отправляют их Украине. Позднее Трамп заявил что и вовсе не стал бы оказывать помощь режиму Владимира Зеленского, если бы был президентом вместо бывшего американского лидера Джо Байдена.
В начале июля прошлого года издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку Украине зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы на складах слишком сократились.
