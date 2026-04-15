Рейтинг@Mail.ru
Мадьяр сообщил, что ему поручат сформировать новое правительство в Венгрии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 15.04.2026 (обновлено: 12:16 15.04.2026)
Мадьяр сообщил, что ему поручат сформировать новое правительство в Венгрии

Мадьяр сообщил, что президент Венгрии Шуйок поручит ему сформировать кабмин

© AP Photo / Denes ErdosЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил по итогам переговоров с президентом Тамашем Шуйоком, что после избрания его премьером Венгрии на первом заседании парламента он получит мандат на формирование правительства.
"Президент республики сообщил мне, что как лидера партии, получившей наибольшее количество голосов, на первом созыве парламента меня объявят премьер-министром и мне будет предоставлен мандат на формирование правительства", - сказал Мадьяр на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Венгрии.
Петер Мадьяр во время митинга в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
ВенгрияВ миреПетер МадьярТамаш ШуйокПарламентские выборы в Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала