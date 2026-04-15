Мадьяр сообщил, что ему поручат сформировать новое правительство в Венгрии

БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил по итогам переговоров с президентом Тамашем Шуйоком, что после избрания его премьером Венгрии на первом заседании парламента он получит мандат на формирование правительства.
"Президент республики сообщил мне, что как лидера партии, получившей наибольшее количество голосов, на первом созыве парламента меня объявят премьер-министром и мне будет предоставлен мандат на формирование правительства", - сказал Мадьяр на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Венгрии.