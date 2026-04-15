Мадьяр сообщил, что ему поручат сформировать новое правительство в Венгрии

БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил по итогам переговоров с президентом Тамашем Шуйоком, что после избрания его премьером Венгрии на первом заседании парламента он получит мандат на формирование правительства.