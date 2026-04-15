15:02 15.04.2026

Мытищинский завод поставит метрополитену Москвы более 700 новых вагонов

Мытищинский завод "Метровагонмаш" в течение ближайших двух лет передаст столичному метрополитену свыше 700 вагонов нового поколения "Москва-2026". Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на представителей предприятия.
Новые составы отличаются матовой облицовкой, адаптивными фарами и улучшенной системой хода, что снижает вибрации и делает поездки тише. В вагонах расширены дверные проемы для ускорения посадки, а в головных вагонах предусмотрены аппарели для маломобильных пассажиров.
Салон стал просторнее за счет прозрачных элементов, сиденья – эргономичнее, а USB-разъемы для удобства и безопасности теперь расположены на поручнях. Разработчики отмечают, что все изменения учитывают пожелания пассажиров. Новые поезда обеспечат повышенный комфорт поездок в московском метро.
 
