Мытищинский завод поставит метрополитену Москвы более 700 новых вагонов

Новые составы отличаются матовой облицовкой, адаптивными фарами и улучшенной системой хода, что снижает вибрации и делает поездки тише. В вагонах расширены дверные проемы для ускорения посадки, а в головных вагонах предусмотрены аппарели для маломобильных пассажиров.

Салон стал просторнее за счет прозрачных элементов, сиденья – эргономичнее, а USB-разъемы для удобства и безопасности теперь расположены на поручнях. Разработчики отмечают, что все изменения учитывают пожелания пассажиров. Новые поезда обеспечат повышенный комфорт поездок в московском метро.