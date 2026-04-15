Уолтц прокомментировал отказ союзников США помочь в операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Нежелание союзников США помочь в операции против Ирана скажется на их отношениях с Вашингтоном, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.
По словам дипломата, США не просили союзников задействовать сухопутные силы, а обращались только с просьбами дать право на пролет авиации и предоставить свои базы.
"Я не считаю такие просьбы несправедливыми, и, безусловно, это повлияет на отношения в дальнейшем", - сказал Уолтц на слушаниях в сенате США.
Он также утверждает, что большинство американцев считает поведение союзников Штатов на фоне операции против Ирана "возмутительным".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.