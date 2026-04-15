ЮНЕСКО готова направить экспертов в Иран для оценки ущерба от ударов
11:31 15.04.2026 (обновлено: 11:38 15.04.2026)
ЮНЕСКО готова направить экспертов в Иран для оценки ущерба от ударов

Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. ЮНЕСКО готова осуществить техническую миссию в Иран для оценки ущерба, нанесенного объектам культурного наследия от ударов США и Израиля, и реставрации, когда позволит ситуация с безопасностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"ЮНЕСКО внимательно следит за ситуацией и поддерживает тесный диалог с соответствующими национальными властями. Организация выразила готовность осуществить техническую миссию, как только позволят условия безопасности", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, рассматривает ли организация отправку экспертов в Иран для оценки ущерба ударов США и Израиля.
По словам собеседника агентства, это может включать техническую помощь в оценке ущерба, сохранении и реставрации, привлечение средств Фонда всемирного наследия и механизмов международной экстренной помощи, а также подключение международной экспертизы.
Как заявил РИА Новости генеральный секретарь Национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО Хасан Фиртуси, Тегеран рассчитывает, что эксперты ЮНЕСКО приедут в страну для оценки ущерба от ударов США и Израиля.
По его словам, под ударами оказались около 160 объектов культурного наследия.
