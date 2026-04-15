В Госдуме заявили, что Запад рассматривает Украину как воюющий буфер - РИА Новости, 15.04.2026
23:26 15.04.2026
В Госдуме заявили, что Запад рассматривает Украину как воюющий буфер

Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Запад рассматривает Украину как воюющий буфер, отсюда и вынашиваемые планы по созданию нового военного блока с ее участием, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе замышляют новый военный блок, в котором Украина – ведущий участник.
"Создание подобного военного блока ничего не даст Украине, но зато вселит уверенность в страны Запада, что между ними и Россией будет постоянно воюющий буфер", - сказал Белик.
По его словам, идея военного блока с Украиной не нова, но члены НАТО не все хотят связываться с таким токсичным партнером.
«
"НАТО для Украины дверь закрыла. Но те, кто активно толкал ее туда, хотят, чтобы военный конфликт продолжался бесконечно. Именно поэтому они готовы создать блок хоть из нескольких стран с участием Украины, чтобы ей по чуть-чуть давали денег, а она вкладывала все силы, воюя с Россией. А то, что украинское население может исчезнуть как таковое, их меньше всего волнует. Им нужна постоянно воюющая агрессивная территория на границе с Россией", - сказал депутат.
По его словам, Западом Украине уготовлена роль пешки, которой не жалко пожертвовать на любом из ходов.
"Либо официальный Киев это не понимает, либо украинские чиновники сидят на таком крючке, что соскочить с него не могут, даже ценою жизни собственных граждан", - сказал депутат.
