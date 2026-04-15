На Западе раскрыли, чем победа Мадьяра обернется для Киева

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Победа партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии не изменит политический курс страны по отношению к Украине, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер.
Миллер также отметил, что после эпохи Виктора Орбана во внешней политике Будапешта "не будет революции", а его позиция по принятию Украины в Евросоюз останется "сдержанной".
В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую "Фидес". Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
Голосование проходило на фоне попыток Украины и ЕС помешать партии действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти. Причиной тому стал отказ Венгрии разблокировать 20-й пакет санкций против Москвы и запрет выдать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Будапешт занял такую позицию в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".