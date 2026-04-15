На Западе раскрыли, чем победа Мадьяра обернется для Киева
20:36 15.04.2026
На Западе раскрыли, чем победа Мадьяра обернется для Киева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Победа партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии не изменит политический курс страны по отношению к Украине, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер.
"Для Украины и институтов ЕС это улучшит комфорт сотрудничества, но не изменит правил игры. Венгрия возвращается к классической деловой дипломатии: без идеологических фейерверков, но с хладнокровным расчетом", — написал он в соцсети X.
Мадьяр рассказал, чего ждет от Орбана
Вчера, 19:09
Миллер также отметил, что после эпохи Виктора Орбана во внешней политике Будапешта "не будет революции", а его позиция по принятию Украины в Евросоюз останется "сдержанной".
Ранее Мадьяр заявил, что Киеву не светит вступление в ЕС в ближайшие десять лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Это факт". Зеленский набросился на Трампа из-за России
Вчера, 15:24
В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую "Фидес". Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
Голосование проходило на фоне попыток Украины и ЕС помешать партии действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти. Причиной тому стал отказ Венгрии разблокировать 20-й пакет санкций против Москвы и запрет выдать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Будапешт занял такую позицию в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Чтобы ослабить". Слова Зеленского о ВСУ вызвали переполох на Западе
Вчера, 15:59
 
