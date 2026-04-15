Рютте заявил о продолжении поставок оружия из США на Украину

БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Берлине, что поставки оружия из США на Украину продолжаются, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.
"Поток продолжается. США, как и европейцы, сталкиваются с проблемами запасов... Но по обе стороны Атлантики есть понимание, что Украина должна получать всё необходимое для продолжения борьбы", - ответил он на вопрос, продолжается ли поставка оружия США на Украину, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский 3 марта заявлял, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого он пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.