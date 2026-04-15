СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Украине в случае создания Западом нового военного блока отведут роль мальчика на побегушках, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе замышляют новый военный блок, в котором Украина – ведущий участник.
"Страны Западной Европы находятся буквально в паническом состоянии за свою безопасность. И хотя им никто не угрожает, выход они стремятся найти исключительно военный, создать новый союз, где роль мальчика на побегушках будет отведена безвольному киевскому режиму", - сказал Ивлев.
По его словам, киевский режим живет по принципу "чего изволите" и готов к любым вооруженным провокациям и агрессии.